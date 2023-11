Guia Moretti – studentessa bresciana di 17 anni – è morta sabato 18 novembre in un incidente stradale in Spagna. Anche la coppia – di 56 e 57 anni – che la stava stava ospitando per il suo anno all’estero è morta nell’impatto. A dare la notizia il quotidiano “Bresciaoggi”.

Quel giorno la coppia e Guia si stavano dirigendo a Madrid, quando si sono scontrati con un altro veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori: la giovane è stata estratta ancora viva dall’auto, ma i medici poco dopo hanno dichiarato il decesso. Sulla dinamica dell’incidente sono al lavoro le autorità spagnole: tra le ipotesi quella che una delle due macchine viaggiasse a una velocità superiore al consentito.

I genitori di Guia sono stati informati il giorno successivo e sono partiti subito per la Spagna per il riconoscimento. A breve verranno celebrati i funerali in Italia. I suoi compagni di classe del liceo Bagatta e tutta la comunità di Desenzano del Garda si sono stretti attorno alla famiglia.