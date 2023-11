Sono gli esperti di galateo Debrett’s ad aver fornito al Daily Mail una lista in dieci punti sulle cose da fare – per essere educati – quando si usa lo smartphone. Ora, effettivamente associare le parole “smartphone” ed “educazione” può sembrare un azzardo ma questi signori del galateo hanno 250 anni di storia e qualcosa dovranno pur saperne. Intanto, gli anziani e i giovani hanno modi diversi di interne una telefonata: per i primi chiamare senza avvisare prima con un messaggio è normale, per i secondo no, è maleducato. Altra cosa fondamentale: se uno chiama e non ottiene risposta è buona regola lasciare un messaggio scritto e non contare sul “vedrà la chiamata”. Bisogna infatti avvisare che non si tratta di un’emergenza. Ma vediamo la lista secca:

1. Mandare un messaggio prima di chiamare.

2. Se non si risponde, inviare un messaggio.

3. Non chiamare ripetutamente, a meno che non si tratti di un’emergenza.

4. Non lasciare un messaggio vocale.

5. Siate consapevoli che le persone possono trovare allarmanti le chiamate non richieste.

6. Se qualcuno dice che non è il momento giusto per parlare, richiamate più tardi.

7. Siate tolleranti nei confronti delle abitudini degli anziani.

8. Non rispondere alle telefonate negli spazi pubblici.

9. Se lo fate, usate gli auricolari.

10. Se è importante o se si inviano le condoglianze, chiamare.

Ora, sul punto 8 ci sarebbero da dire diverse cose, soprattutto se si ha come abitudine quella di prendere il treno e si conoscono le abitudini dei passeggeri: impossibile non sentire le telefonate altrui. Anche con gli auricolari, toni di voce e suonerie attirano l’attenzione su conversazioni private e pare non ci sia modo per evitarlo, nemmeno nelle carrozze “silenzio“. Il punto 4, poi, vorremmo sinceramente estenderlo non solo a quando qualcuno non risponde ma a sempre. In ogni caso iniziamo ad accontentarci di questi dieci punti, da galateo.