Beppe Grillo ha partecipato all’evento promosso dal Movimento 5 Stelle a Roma sull’intelligenza artificiale. Tra selfie e autografi il fondatore dei 5 Stelle si è fermato a parlare con alcune delle persone agli stand allestiti: “L’intelligenza artificiale spazzerà via tutte le televisioni, spazzerà via tutti i giornalisti, una meraviglia umana guardali sono tutti futuri disoccupati“. Visitando gli spazi espositivi, Grillo è arrivato allo stand con l’avatar di Giuseppe Conte. Appena lo ha visto, Grillo ha riso e a Nina Monti che lo accompagnava ha detto: “È più espressivo che dal vero“. Grillo ha rivolto domande all’avatar del presidente M5S. “È gentile sente quello che uno deve dire, non corrisponde alla realtà”. E poi ai giornalisti ha aggiunto: “Più comprensibile di quello vero? Era comprensibile, ha lo sguardo un po’ incattivito che non ha lui (il Conte reale, ndr) generalmente”. Chi è meglio tra i due Conte? “Lui va bene così, va bene in avatar e in tutte le sue progressioni d’immagine“.