Anche Giuseppe Conte, come in precedenza ha fatto Beppe Grillo, si confronta con la versione virtuale di se stesso, all’evento sull’intelligenza artificiale, promosso dal M5s a Roma. Conte appare soddisfatto e divertito dalle risposte fornite dal suo avatar digitale: “Però è preparato“. Ai cronisti che gli chiedono di quanto detto dal fondatore del Movimento prima del suo arrivo al Talent Garden, Conte risponde: “Adesso faccio anch’io una battuta, darò a Grillo un suggerimento comunicativo: guarda che quando vai in tv e parli al grande pubblico conviene dire prima guardate che sto abbracciando il gusto del paradosso, guardate che adesso inizia l’ironia, perché molti commentatori non l’hanno capito“. Poi sul significato della giornata di approfondimento sul tema dell’intelligenza artificiale, per il leader del Movimento 5 Stelle: “Noi come forza politica vogliamo promuovere un dibattito pubblico al quale invitiamo anche le altre forze politiche, imprenditori e stakeholder, esperti, filosofi e scienziati per discutere tutti insieme perché le opportunità sono tantissime, ma nello stesso tempo ci sono tanti rischi per quanto riguarda le ricadute occupazionali, perché si perderanno dei posti di lavoro e dobbiamo dirlo subito – dunque – dobbiamo subito intercettare la formazione di nuove figure professionali, inoltre – con l’espandersi dell’intelligenza artificiale, conclude l’ex presidente del Consiglio – c’è un problema di tutela dei diritti della persona e della qualità della democrazia”