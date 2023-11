Il Dl sicurezza “è in controtendenza con Nordio, che ha detto no a nuovi reati. Invece la presidente del Consiglio, e il governo, introduce nuovi decreti con reati e pensa di affrontare il problema dell’insicurezza con l’aspetto repressivo non riuscendo a prevenire e affrontare le vere cause del problema”. Lo ha detto Giuseppe Conte a margine dell’evento sull’Intelligenza artificiale del Movimento 5 stelle a Roma. Sulle armi agli agenti non in servizio, Conte ha spiegato: “Non è una norma risolutiva e sembra che il messaggio provocatorio sia, continuate a lavorare per la comunità anche quando non siete in servizio”