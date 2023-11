Protesta al porto di Salerno contro il passaggio di una nave della compagnia israeliana Zim. La nave ha attraccato nel porto campano per poi essere diretta ad Haifa. Portuali dei sindacati di base in sciopero, Si Cobas e Usb, e un gruppo di attivisti pro Palestina hanno manifestato con cori e bandiere per impedire il carico e scarico delle merci a bordo della Tyrrhenian Container. “Si occupa anche del trasporto d’armi verso Israele”, hanno sostenuto gli attivisti ricordando che la nave è stata “già bloccata la scorsa settimana nel porto di Genova”.