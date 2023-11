Inter e Milan “possono legittimamente fare lo stadio dove ritengono. Io personalmente ritengono che sia un errore clamoroso per le società non fare uno stadio a Milano. Credo che uno stadio non a Milano sia ingestibile“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Marino, in merito alla notizia secondo cui ci sarebbe già l’ok della Regione Lombardia al progetto del nuovo stadio dell’Inter a Rozzano. Sul punto “non so niente, non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale”, ha risposto Sala.

“Una frottola che sento dire – ha sottolineato il sindaco – è che le società garantiscono la sicurezza, ma dove? Non lo possono fare, è illusorio. Credo che sia un errore macroscopico delle società, che però possono recriminare che non non siamo siamo riusciti a dare risposte in tempi brevi“. Ad ogni modo “non voglio considerare questa partita finita. Io invito le squadre a ripensarci ed è anche questo il motivo per cui anche in Consiglio comunale stiamo cercando di portare avanti una mozione per dire alle squadre di stare a Milano“. Mentre “noi – ha concluso – dobbiamo fare ancora meglio la nostra parte, perché non l’abbiamo fatta sufficientemente bene”.