Una scossa di terremoto ha scosso le Marche poco le 17 di martedì. Il sisma – avvenuto alle 17.17 – è stato avvertito in particolare nella provincia di Fermo, con l’epicentro localizzato a 3 chilometri da Montelparo, a una profondità di 21 km. La magnitudo certificata dai sistemi dell’Ingv è stata di 4. Il terremoto è stato avvertito in modo intenso anche ad Ancona, Ascoli Piceno e lungo la costa adriatica.

Non risultano al momento segnalazioni di danni ai vigili del fuoco. “I nostri tecnici sono già in servizio per verificare che non ci siano problematiche. Sono fuori città ma in collegamento diretto con l’ufficio tecnico. Per ogni notizia informerò immediatamente”, ha scritto sui social Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo.

Nel pomeriggio un altro terremoto aveva colpito la provincia di Enna: la scossa di magnitudo 3.6 ha avuto come epicentro Cerami a una profondità di 32 km. La scossa è stata avvertita dagli abitanti di vari comuni dell’Ennese.