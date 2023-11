Alcuni automobilisti questa mattina sulla via del lavoro hanno incontrato Pierfrancesco Favino. Anzi, lo hanno avvistato prima a un semaforo del lungotevere Diaz e poi sulle strisce pedonali, intento a recitare Shakespeare e Leopardi. “Una scena che resterà negli annali della televisione italiana”, secondo lo showman che proprio ieri ha avuto l’onore di essere rilanciato sul canale statunitense Abc da Whoopy Goldberg. E Favino ha raccolto anche delle donazioni: ben 3 euro da un automobilista. Il messaggio dell’attore? “La cultura paga”. Favino ha infine ironizzato anche sulla polemica degli attori americani che interpretano personaggi italiani, dopo il caso di Adam Driver in ‘Ferrari’. “È come se prendessimo Boldi per interpretare Bush“, la battuta di Fiorello a chiusura, mentre la ‘trovata’ di Favino è stata di interpretare l’inno italiano sulla musica di quello americano, ‘The Star-Spangled Banner’.

