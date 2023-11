Il botta e risposta tra Letizia Petris – concorrente del Grande Fratello 2023 – e la sua ex compagna Nicole pare aver preso una svolta decisiva. Dopo le pesanti accuse che sono piovute dalla sponda di Nicole, che accusa la concorrente del reality di averle “rovinato la vita” creandogli problemi psicologici, la produzione del programma ha invitato Nicole per un confronto in presa diretta con la gieffina, ricevendo però un ‘due di picche’ come risposta. Così, alla fine, si è optato invece per una lettura registrata del messaggio che qualche giorno prima aveva condiviso via social.

Nicole, come riporta Fanpage, ha confermato che i genitori di Letizia erano contro la loro relazione e che avrebbe inoltre subito tradimenti ed episodi di violenza in cui la partecipante del reality le avrebbe alzato le mani in pubblico: “Dopo quel primo schiaffo ricevuto a giugno e vari messaggi suoi, avevo deciso di perdonarla. Siamo tornate insieme per poi lasciarci di nuovo poco dopo”, ha spiegato. Nella notte, dopo la puntata del Grande Fratello di ieri – 13 ottobre – Letizia ha parlato per la prima volta della questione, confrontandosi con gli altri coinquilini. Il timore è legato al pensiero che la madre con tutta probabilità agirà per vie legali: “Ragazzi è grossa questa, mia mamma fa partire una… cento per cento”, ha detto scandendo con il labiale la parola “denuncia” ma senza pronunciarla.

Dopo aver rivelato la potenziale intenzione della madre, anche le altre frasi dette dalla gieffina sono state tutt’altro che morbide: “Sono anni che andiamo avanti. Mia mamma non può avercela con me adesso, in questo momento, non parlo di me. Sì, mia mamma è nera in questo momento, proprio a livello legale”. La Petris ha sentito per la prima volta le parole dell’ex fidanzata in onda, preferendo però di non rispondere, sfogandosi nella notte con i suoi compagni.

La ragazza ha parlato del lungo periodo di difficoltà durante il quale la famiglia ha sempre faticato ad accettare il suo amore con Nicole (“Quando mio papà ci stava lasciando, ho preferito dirgli che con lei era finita, non accettava il fatto che non avessi accanto un uomo. Non mi sentivo libera, ma non volevo deluderlo”), ed è poi stata confortata dagli altri coinquilini, in particolare modo da Fiordaliso: “Tua mamma è una donna con la mente aperta e di sicuro non ce l’ha con te. Farà le sue mosse, ma non con te. Tu non c’entri nulla in quello che è stato detto”.