L’organizzazione della cerimonia di matrimonio è la parte più complicata e temuta dagli sposi. Tra la scelta dell’abito perfetto, la giusta acconciatura e una location che possa accontentare più invitati possibili, questa giovane coppia ha scelto di fare un evento più unico che raro. No, non stiamo parlando di entrate di scena spettacolari o di una festa contraddistinta dal divertimento sfrenato, tutt’altro. I due innamorati hanno infatti deciso di celebrare la funzione completamente da soli, senza amici, parenti e colleghi. Gli unici presenti erano due fotografi che hanno svolto anche il ruolo di testimoni in una location comunque suggestiva, la bellissima chiesa a San Salvatore in Lauro, in pieno centro Roma.

Una storia singolare che ha ricevuto molti consensi dal critico popolo del web. A condividere il romantico evento in rete è stata Loredana Pronio – ex assistente e segretaria di Pierferdinando Casini – che, in visita nel luogo di culto, si è imbattuta nella scena rimanendo affascinata: “Credevo di aver visto non dico tutto, ma abbastanza… E invece questa mattina – ha scritto la donna – passo nella mia parrocchia e noto due giovani all’altare… Guardo bene, e vedo due sposi in una chiesa completamente VUOTA! Nessun parente… Nessun amico… Solo due pseudo fotografi che forse gli avranno fatto da testimoni! Mi sono avvicinata all’altare… per regalargli almeno un sorriso… e noto che lei è in dolce attesa… e allora ho pensato che, quella coppia di sposi, non era sola! I due ragazzi erano in buona compagnia … anzi… la migliore in assoluto! Buona vita a tutti e tre…”.