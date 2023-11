Grave incidente sull’A12 Roma-Civitavecchia, all’altezza del chilometro 55 in direzione Roma. Intorno alle 13 un mezzo pesante si è scontrato violentemente con un furgone da nove posti che trasportava turisti, un mini-van Ncc. Il forte impatto ha provocato la morte di un passeggero e ha causato il ferimento di altri 8. Stando a quanto riportato dalle agenzie, si trattava di viaggiatori provenienti dalle navi da crociera e sbarcati a Civitavecchia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade. I pompieri hanno dovuto estrarre dalle lamiere i nove occupanti del furgone e li hanno affidati alle cure di due elicotteri dell’Ares 118. In cinque sono stati portati in ospedale in codice rosso. Un medico ha constatato già sul luogo dell’incidente la morte di uno dei passeggeri. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere gli interventi di soccorso e le indagini sulle dinamiche dei fatti.