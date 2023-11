Era un medico essenziale per la struttura, ora non più. Emiliano Coletta è stato l’unico tra i colleghi dell’Asl di Latina a non ricevere il rinnovo contrattuale da fine ottobre. Il medico aveva risposto a un avviso pubblico ed era stato assunto nell’Asl pontina nel 2020 durante il periodo dell’emergenza pandemica, come si legge nel curriculum pubblico sul sito dell’azienda sanitaria. Coletta ha lavorato nel reparto di medicina e nei reparti Covid all’ospedale Santa Maria Goretti e ha avuto più rinnovi contrattuali, perché la sua presenza sembrava necessaria.

Poi a fine ottobre Coletta – figlio dell’ex sindaco di centrosinistra di Latina, Damiano Coletta – è stato l’unico tra i colleghi su 108 professionisti a non ricevere il rinnovo. Era stato il primario di cardiologia Francesco Versaci, a richiedere, a settembre scorso, il rinnovo di quel contratto, sostenendo che il professionista era “molto utile al mantenimento dell’attuale offerta assistenziale”. Al momento, Coletta è fuori dall’Asl di Latina, ma sul provvedimento è già stato presentato l’accesso agli atti e una richiesta di chiarimento da parte del legale del medico, a cui seguirà un’istanza legale.

Per parte sua la Asl di Latina ha reso noto che presto verrà pubblicato un nuovo bando a cui Coletta, se vorrà, potrà partecipare. “A Emiliano Coletta, medico specialista in medicina dello sport a marzo 2020 è stato conferito un incarico libero professionale per espletare turni di guardia nella Uoc Medicina per pazienti Covid presso l’ospedale di Latina. Dopo i primi sei mesi, con i successivi rinnovi, il professionista è stato spostato a svolgere esclusivamente attività ambulatoriali presso la cardiologia. Dal 2021 al 2023 sono stati espletati due concorsi pubblici e due avvisi di manifestazione di interesse per reclutare i cardiologi cui il dottor Coletta non ha ritenuto di partecipare”, afferma l’Asl, aggiungendo che “l’attività ambulatoriale svolta dal dottor Coletta è stata mediamente di 55 ore al mese nel 2022 e di 70 ore al mese nel 2023″. Quindi l’annuncio: “A breve – precisa l’azienda sanitaria – verrà pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per cardiologi cui il dottor Coletta potrà partecipare”.