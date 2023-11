Greta Thunberg ha partecipato ieri, 12 novembre, a una marcia organizzata ad Amsterdam per chiedere alle autorità di prestare maggiore attenzione ai cambiamenti climatici. Durante il suo intervento sul palco, l’attivista ha fatto anche un appello per il cessate il fuoco a Gaza: “Dobbiamo ascoltare le voci di coloro che sono oppressi. E lottano per la libertà e la giustizia” ha detto al microfono. A quel punto un manifestante è salito sul palco, l’ha interrotta e le ha strappato il microfono. “Sono venuto qui per una manifestazione sul clima, non per una visione politica“, ha detto l’uomo, prima di essere cacciato dal palco.