Passo falso inatteso del Napoli al Maradona e adesso Rudi Garcia rischia la panchina. I campioni d’Italia hanno perso 1-0 nel recupero contro l’Empoli di Andreazzoli vedendo sfumare l’occasione di salire da soli al terzo posto nella classifica di Serie A. I partenopei attaccano per gran parte della gara ma trovano un Berisha in grande giornata con un Empoli che si difende in maniera ordinata e nel finale trova il destro vincente di Kovalenko che regala il terzo successo.

Il Napoli resta così a 21 punti, con i fischi del pubblico che piovono sulla squadra al termine dell’incontro, in particolare all’indirizzo del tecnico Garcia. E adesso l’allenatore francese inizia a essere in bilico dopo un avvio di stagione più complicato del previsto. I risultati e le prestazioni incerte dei campioni d’Italia iniziano a essere un po’ troppe. L’ultima settimana poi è stata piuttosto difficile.

Mercoledì il Napoli a pareggiato in casa contro l’Union Berlino, prendendo gol nell’unica occasione capitata ai tedeschi che avevano sempre perso in stagione le loro partite sia in Bundesliga che in Europa; adesso il k.o. davanti al proprio pubblico per mano dell’Empoli, che aveva raccolto appena 7 punti dall’inizio della Serie A. Diventano quindi quattro le sconfitte casalinghe per i partenopei, ancora orfani di Victor Osimhen. Il club ha quindi deciso il silenzio stampa e la società avrà a disposizione la pausa per le partite delle nazionale per riflettere sul futuro dell’allenatore, chiamato in estate per sostituire Luciano Spalletti.

Potrebbero esserci infatti sviluppi a breve sulla posizione del tecnico, la cui avventura a Napoli sembra essere arrivata al capolinea. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato lo stadio al termine del match dopo aver manifestato tutto il suo disappunto alla rete dell’Empoli nei minuti di recupero. Accanto a lui a seguire il match in tribuna Fabio Cannavaro, che non ha mai nascosto il desiderio di guidare il Napoli. De Laurentiis potrebbe in queste ore riallacciare i contatti con gli allenatori già sondati nelle scorse settimane: tra i maggiori candidati ci sarebbe il croato Igor Tudor, ex tecnico del Verona, possibile anche un nuovo tentativo per Antonio Conte che sembra però contrario ad un subentro a stagione in corso.