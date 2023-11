Rafael Leao dovrà fermarsi. Salterà sicuramente la convocazione in Nazionale e proverà a rientrare per la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund, fondamentale per tentare la qualificazione agli ottavi dopo la vittoria in casa contro il Psg, marchiata proprio da un gol d’autore dell’attaccante. Il calciatore del Milan, uscito dopo 10 minuti nella sfida con il Lecce di sabato per un infortunio muscolare.

Al rientro a Milano è stato sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni ma con ogni probabilità salterà la gara contro la Fiorentina alla ripresa del campionato, nella quale mancherà anche Olivier Giroud, espulso a Lecce. Possibile, invece, un tentativo di recupero per l’impegno europeo contro i tedeschi.

Un responso è arrivato anche per il difensore rossonero Davide Calabria, infortunatosi pure lui nel match del via del Mare. L’azzurro ha riportato un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro, ma sono state escluse lesioni. Anche lui non potrà rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti per gli impegni con la Nazionale italiana.