A quasi 58 anni Mike Tyson sta per tornare sul ring. L’incontro contro lo youtuber diventato pugile Jake Paul, sul ring di Arlington in Texas è previsto il 20 luglio prossimo. E quando mancano meno di tre mesi, l’attesa preannuncia un record di ascolti senza precedenti per Netflix che trasmetterà il combattimento in esclusiva. Tra i due, però, c’è una notevole differenza di età che ha sollevato non poche polemiche al momento dell’annuncio del match. L’ex campione del mondo dei pesi massimo avrà 58 anni quando salirà sul ring, mentre Jake Paul di anni ne ha 27.

Ma con il passare delle settimane le opinioni sono drasticamente cambiate. In molti pensano che Tyson distruggerà in pochi secondi Paul. Altri addirittura chiedono di annullare l’incontro dopo aver visto gli allenamenti di “Iron Mike”. Nell’ultimo filmato postato da Tyson sui suoi social, si vede il pugile di Brooklyn scagliarsi con violenza contro il suo coach Rafael Codeiro che a fatica riesce a contenere la potenza dell’ex numero uno dei massimi. Mike è in gran forma: poco grasso corporeo e veloci e precise sequenze di pugni tanto da sembrare di spaccare i pad posti sulle mani del suo allenatore.

In tantissimi, dopo aver visto i video degli allenamenti di Tyson, sono preoccupati per Paul tanto da indirizzargli messaggi chiedendogli di ripensarci e di non salire sul ring texano. “Jake, puoi ancora dire di no”, ha scritto una fan. “Wow, se anche solo uno di quei pugni va a segno Paul sarà in terapia intensiva”, ha commentato un altro. E ancora: “Guarda la faccia del suo allenatore, ha paura per la sua vita”. Ma c’è anche chi vede nel combattimento un modo facile di fare soldi: “Se Mike sarà lo sfavorito dei bookmaker, giocatevi la casa su di lui. Sono soldi gratis”. Una vittoria che in molti pensano sia scontata al punto da gridareal “match combinato” se Tyson non dovesse vincere. Tra tre mesi si saprà come andrà a finire.