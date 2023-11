Torna a vincere dopo oltre un anno Enea Bastianini. Il pilota della Ducati ha fatto suo il Gp di Sepang, in Malesia, precedendo Alex Marquez. Al terzo posto Francesco Pecco Bagnaia che precede la Pramac di Jorge Martin allungando in classifica generale portandosi così a +14 sullo spagnolo per la corsa al titolo.

Bastianini non vinceva dal Gp di Aragon del 2022: “Dopo un periodo di m… è bello tornare alla vittoria, mi importava oggi solo vincere e ho spinto dall’inizio come in qualifica. Ero distrutto e non ne potevo più alla fine ma la vittoria è arrivata”, ha detto il pilota ai microfoni di Sky Sport. “Mi sono sentito al limite e ho fatto qualche piccola sbavatura. Ma in questo weekend è esploso qualcosa dentro di me e sono tornato a divertirmi”, ha aggiunto.

Gioia anche per Bagnaia che avvicina il traguardo del secondo mondiale consecutivo: “Ho cercato di chiudere il divario su Bastianini ma ho faticato tanto in frenata. Ma sono contento, siamo riusciti a staccare Martin in campionato. Siamo soddisfatti delle prestazioni”. Quinto è giunto Quartararo e a completare la top ten ci sono stati Bezzecchi, Morbidelli, Miller, Di Giannantonio e Marini per un totale di sei gli italiani tra i migliori dieci.