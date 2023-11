Iniziano oggi le Atp Finals a Torino e tocca subito a Jannik Sinner scendere in campo contro il greco Stefanos Tsitsipas. L’altoatesino giocherà il suo match d’esordio alle 14.30, salvo ritardi del doppio tra Dodig-Krajicek e Gonzalez-Molteni previsto come primo incontro dell’edizione sotto la Mole che si preannuncia molto combattuta, con l’azzurro che prova a rompere le uova nel paniere al favorito Nole Djokovic.

Sarà il piatto forte della giornata per i tifosi l’incontro del numero 4 al mondo, anche se gli appassionati attendono anche il match tra Djokovic e Holger Rune, che chiuderà la prima domenica di incontri attorno alle 21. Nel pomeriggio è previsto anche un altro match di doppio (Gonzalez-Roger contro Vasselin-Granollers-Zeballos). Lunedì scenderanno in campo i quattro selezionati nel girone rosso, ovvero Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev.

Sinner quindi affronterà il greco che ha avuto alcuni problemi fisici alla vigilia delle Atp Finals e non è nelle sue migliori condizioni con la presenza che, sabato, era addirittura stata in dubbio. Il match tra l’altoatesino e il greco sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e anche da Sky. L’altra parte del girone, quella tra Djokovic e il giovane danese Rune, invece verrà trasmessa in esclusiva da Sky e sarà visibile anche sull’app Now o attraverso Sky Go a partire dalle 21.

Djokovic è ancora l’uomo da battere. È il campione in carica, il numero 1 del mondo, va a caccia del record assoluto di sette titoli alle Atp Finals, in stagione ha vinto 3 Slam su 4 (Australian Open, Roland Garros e Us Open) e viene dal successo nell’ultimo 1000 della stagione a Parigi–Bercy. Il segno che i due mesi di stop non hanno lasciato scorie. In più ci sono i numeri, che non dicono tutto ma che spesso servono ad inquadrare meglio la situazione. Nel 2023, sul cemento, Nole ha vinto 33 partite su 34. Per Sinner si tratta dell’ultimo tabù rimasto sul circuito.