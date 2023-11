Salta la puntata di oggi, domenica 12 novembre, di Domenica In. La conduttrice Mara Venier, infatti, fa sapere la Rai in una nota, è risultata positiva al Covid. Al posto del consueto salotto della domenica pomeriggio, sarà proposto un “Il meglio di…”, che andrà in onda dalle 14 alle 17.10.

La stessa Mara Venier sui social aveva confessato, rispondendo a un commento, di essere a letto con la febbre. Saltano quindi anche gli ospiti previsti: Alessandro Gassman, Damiano Gavino, Nicolas Maupas e Greta Scarano, che, come riporta Tv Sorrisi e Canzoni, avrebbero dovuto promuovere le fiction Un professore 2 e Circeo, e Don Mazzi.