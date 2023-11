Ha vagato per qualche ora per le strade di Ladispoli, ma alla fine, il leone scappato da un circo è stato catturato. L’animale è stato addormentato, messo in sicurezza, riportato nel circo e ora sta bene, ma le operazioni per recuperarlo, a cui hanno partecipato polizia, carabinieri, vigili del fuoco e altre forze, non sono state semplici.

L’allarme per la fuga dell’esemplare è scattato poco prima delle 16: il sindaco della città, Alessandro Grando, ha avvertito la popolazione, invitando a “evitare gli spostamenti“. Il leone, infatti, una volta fuggito ha vagato per la cittadina del litorale romano ed è stato avvistato da diverse persone. Il buio non ha facilitato le ricerche: i vigili del fuoco hanno dovuto garantire la visibilità con i proiettori e un elicottero della polizia di Stato ha sorvolato la zona, individuando il felino anche grazie al visore a infrarossi. L’operazione ha comportato anche la chiusura di un tratto della via Aurelia, dal chilometro 38 al 42.

Ora spetterà ai pm chiarire quanto avvenuto: gli inquirenti attendono una prima informativa delle forze dell’ordine sulla vicenda. Ma intanto è già esplosa la polemica sui circhi che usano animali. Primo tra tutti il primo cittadino che, su Fb, ha annunciato la cattura del leone, auspicando che questo episodio “possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi”.

“Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città – ha scandito il sindaco Grando sui social – Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente”. Intanto anche gli animalisti dell’Oipa tornano “ad auspicare l’introduzione di una legge che vieti i circhi con gli animali, anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che ‘tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Mentre l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente chiede che “quel leone non sia ucciso e non lo si riconsegni alle gabbie del circo”.