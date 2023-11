“Felicissima quando il partito si allarga. Forza Italia è in continua crescita, adesso siamo a 7.8 per cento. Non giudico il tanto o il poco, ma il trend in crescita. Tutti ci davano per morti il 13 giugno” dice la senatrice Licia Ronzulli a margine dell’Assemblea Seniores a Palazzo delle Stelline. “Se siamo diventati attrattivi credo sia un punto di forza per un partito che è l’unico che rappresenta tutte quelle ricette liberali che nel mondo di centro oggi non rappresenta più nessuno. Non possiamo diventare un brodo di coltura perché non possiamo disperdere la nostra identità. Chi entra sposa gli ideali stabiliti da Berlusconi nel 1994” continua Ronzulli.