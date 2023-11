Prove di alternativa al governo Meloni. Da piazza del Popolo a Roma, riempita per la manifestazione dem “Per un futuro più giusto, l’alternativa c’è” convocata dalla segretaria Elly Schlein, riprende il dialogo tra le opposizioni. Non tutte, dato che Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi non ci sono. Presenti invece una delegazione del M5s con in testa il presidente Giuseppe Conte e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

“Sono per il campo giusto, al di là dell’estensione del campo. Oggi siamo qui per manifestare l’esistenza di un dialogo col Pd. Già avviato. Un dialogo che ha prodotto già i suoi frutti su alcuni temi. Questo dialogo continua e siamo qui per sottolineare e rimarcare la tenuta azione di contrasto e di forte dissenso contro le politiche di questo governo. A partire da questa manovra sciagurata e disastrosa per il Paese“, ha ribadito Conte. Per poi allontanare le polemiche sulle differenze ancora presenti tra le opposizioni, a partire dal tema della guerra in Ucraina e non solo: “Non è il momento giusto per rimarcare le ragioni delle differenze su alcuni punti con il Pd, certo siamo forze diverse, con ciascuna la propria autonomia”.

“Il governo tenta delle distrazioni, Albania, riforma costituzionale ma io dico ai cittadini: attenzione adesso c’è da combattere contro questa Manovra che mortifica e soprattutto sopprime le prospettive di giovani, donne, imprese, sanità, addirittura persone con disabilità. Ce la porteremo per tutto il prossimo anno e lascerà un’impronta negativa anche negli anni futuri. Lavoriamo con le forze di opposizione, a parte dal Pd, contro questa Manovra”, aggiunge Conte.

“L’assenza di Calenda definisce il perimetro della futura coalizione? A poco a poco anche lui capirà che sarà necessario parlarsi, perché serve trovare convergenze”. Renzi, invece, è ormai considerato una stampella dell’esecutivo: “Non ha nemmeno firmato la proposta per il salario minimo e sul premierato sta dall’altra parte. Certo, anche con il Pd ci sono differenze, ma bisogna costruire convergenze”, spiega Fratoianni.

Dal Pd, invece, il mantra resta quello dell’unità, anche perché di fronte c’è l’immagine della piazza piena che placa l’eterno dibattito interno. “Chi non capisce che è il tempo dell’alternativa sbaglia e dovrà spiegarlo agli italiani”, conclude Nicola Zingaretti.