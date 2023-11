È morto Raphael Dwamena, 28enne calciatore ghanese, crollato in campo al 24esimo minuto della partita tra Egnatia e Partizani, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A albanese. Il giocatore si è sentito male e si è accasciato sul prato. Soccorso dai sanitari, dopo un primo tentativo di rianimazione in campo, è stato trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare.

L’attaccante – che tra le altre ha indossato anche le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza – aveva messo a segno il gol del vantaggio dell’Egnatia nell’amichevole estiva contro l’Inter. Sembra sia la terza volta in carriera che il giocatore ha subito un problema cardiaco. Nel 2021 aveva accusato un malore e fu salvato dal defibrillatore interno che gli era già stato impianto.