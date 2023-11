Fabrizio Corona cavalca il gossip, e questa non è una novità. Anzi, molte volte “lo crea”. Così è per la notizia, data sul suo DillingerNews, della separazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, conosciuta con il nome inventato dai fan “prelemi” (sigh), sarebbe ‘scoppiata’. Nessun commento da parte dei diretti interessati, solo una story postata su Instagram dal papà di Salemi senza però destinatario e che potrebbe quindi non avere nulla a che fare con la rivelazione dell’ex re dei paparazzi: “I coglio** si dimostrano puntualmente per quello che sono e che valgono”. Cosa di legge su DillingerNews? “Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alleluia si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria”. Queste le parole sul sito di Fabrizio Corona.