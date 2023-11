“Magari la differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità”. José Mourinho sfrutta al volo l’occasione e in pieno stile Special One infuoca il derby di Roma, in programma domenica alle ore 18. L’occasione sono appunto le parole pronunciate da Maurizio Sarri dopo la vittoria della Lazio in Champions League contro il Feyenoord: “La Roma si può permettere un’amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra“, ha detto il tecnico biancoceleste.

Il riferimento era appunto alla partita dei giallorossi in programma questa sera contro lo Slavia Praga, valida per la quarta giornata del gruppo G di Europa League. La Roma è in testa con 9 punti, anche se contro i cechi (a quota 6) si gioca il primo posto, fondamentale per qualificarsi direttamente agli ottavi. Il match quindi è decisivo. E a Mourinho non è parso vero che il suo tecnico rivale nel derby di domenica si sia lasciato scappare un’affermazione del genere.

“Le parole di Sarri? Se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è la gente di Slavia. Rispetto sempre i miei avversari, lo Slavia è un’ottima squadra e magari quello che fa la differenza è il modo di pensare le partite”, attacca il portoghese. Poi ecco la stilettata a Sarri: “Magari la differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità”. Mourinho aggiunge: “Ogni partita è seria da giocare e non si sono amichevoli. Delle sue dichiarazioni mi piacerebbe sentire la reazione della Lega Serie A, è stata una critica diretta e obiettiva, quindi aspetto”. Un chiaro riferimento alle occasioni in cui lui è stato ripreso o squalificato per le affermazioni critiche davanti ai microfoni. Il derby di Roma è già cominciato.