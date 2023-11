Gasparri-show in Vigilanza Rai. Poco dopo l’intervento di Sigfrido Ranucci, convocato in commissione per parlare di Report, ha preso la parola l’esponente di Forza Italia, che ha preso in giro il giornalista e conduttore: “Le ho portato un cognac se ha bisogno di farsi coraggio – ha detto Maurizio Gasparri, mostrando una bottiglietta – ho visto che si è fatto accompagnare (un corteo di solidarietà e in difesa del giornalismo d’inchiesta, ndr) ma noi qui non mangiamo nessuno”. Gasparri, alla fine, ha tirato fuori una carota: “L’ho portata, se qualcuno ha paura della commissione di Vigilanza…”.