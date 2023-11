Una 13enne ha perso la vita a Roma nella notte tra sabato e domenica dopo che l’auto su cui si trovava con la madre e una sua amica si è ribaltata tre volte, intorno alle due del mattino, all’altezza della rotatoria di via Giovanni Gutenberg, su via Laurentina, nella zona di Trigoria. La ragazzina, nata nel 2010, è morta durante il trasporto d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto per i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della polizia di Roma Capitale.

Ci sono ancora dubbi su chi si trovasse alla guida tra la madre e la sua amica: entrambe sono risultate positive ai primi test per l’utilizzo di sostanze e alcol. Secondo una prima ricostruzione, l’autista, a causa dell’elevata velocità a cui viaggiava, non si è accorto della presenza della rotonda, centrandola in pieno. A giocare un ruolo, probabilmente, anche il maltempo e le critiche condizioni dell’asfalto. A quanto si apprende, inoltre, l’illuminazione pubblica in quel tratto di strada non era funzionante. Le due donne sono state sbalzate fuori dall’auto, ma sono entrambe sopravvissute.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: l’auto, come da prassi in questi casi, è stata sequestrata. La salma della tredicenne è stata portata al policlinico di Tor Vergata per l’autopsia: è la 166esima vittima a di incidenti stradali a Roma e provincia nel 2023. Risale a pochi giorni fa la morte del 33enne osteopata Oscar Roselli, schiantatosi con il proprio Suv proprio su via laurentina a causa della scarsa o nulla illuminazione pubblica.