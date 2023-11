La polizia turca ha sparato gas lacrimogeni per disperdere una manifestazione pro-palestinese all’esterno di una base militare che ospita armi e truppe statunitensi. La protesta davanti alla base aerea di Incirlik, nel sud-est della Turchia, è stata organizzata dalla Humanitarian relief foundation (Ihh), un’organizzazione non governativa islamica che nel 2010 ha noleggiato una flottiglia per cercare di raggiungere Gaza, sottoposta al blocco dello Stato ebraico, provocando un raid israeliano che uccise dieci persone.