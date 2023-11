Dopo Milano, Parigi, Berlino, Londra anche a Washington, negli Stati Uniti, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere un cessate il fuoco nelle ostilità tra Israele e Hamas. Nella capitale statunitense i manifestanti pro-palestinesi che si sono radunati nella Freedom Plaza, situata vicino al National Mall e alla Casa Bianca, hanno chiesto anche la fine degli aiuti statunitensi a Israele. Numerosi manifestanti, riferisce la Cnn, indossavano abiti rossi, verdi e neri e sventolavano bandiere palestinesi.

Le persone che hanno parlato hanno criticato l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la sua risposta alla crisi a Gaza, avvertendo che non sosterranno il presidente nel 2024 se non chiederà un cessate il fuoco nella guerra. “Che sia noto a tutti coloro, compreso Joe Biden e tutti quei membri del Congresso che non riescono a vedere la nostra umanità oggi, e che non riescono a sentire le nostre voci oggi, che non vedremo i loro nomi sulla scheda elettorale l’anno prossimo. E non li sentiremo quando verranno a trovarci l’anno prossimo”, ha detto Omar Suleiman, uno studioso musulmano che si è rivolto alla folla. “Non permetteremo più che ci dicano che l’unico rifugio che abbiamo dai razzisti di destra sono i liberali a due facce”.

Video X/Husam Zomlot