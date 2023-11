Sono ancora molte le strade allagate a Campi Bisenzio (Firenze) dopo l’alluvione che ha colpito una vasta zona della Toscana a causa dell’intenso maltempo delle ultime ore. Qui siamo nella zona di via Limite, dove l’acqua è entrata ai piani bassi di molte case e ha trascinato via parecchie auto in sosta, danneggiandole.