La pioggia incessante in Toscana ha causato un vero e proprio nubifragio. I video che circolano sui social e sulle chat WhatsApp sono impressionanti. A Prato, nella frazione di Figline, le strade si sono trasformate in fiumi e le auto vengono trascinate via, come si vede nelle immagini, inizialmente circolate come localizzate nel Pisano dove pure la situazione non è migliore. Come come riporta anche la Nazione, infatti, e come fanno vedere alcune immagini, l’ospedale di Pontedera è allagato.