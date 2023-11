Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata, mercoledì 1 novembre, su Palermo e provincia, provocando allagamenti e disagi alla viabilità. Viale della Regione siciliana si è trasformata presto in un fiume, mentre le auto la percorrevano. Disagi anche in via Lanza di Scalea e via Venere. Nel video, gli allagamenti a Sferracavallo.

Video TikTok