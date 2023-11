Tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra due vagoncini delle montagne russe del parco divertimenti Fasanolandia, all’interno dello Zoo safari di Fasano, nel Brindisino. Secondo i primi accertamenti, a causa di una lieve pioggia gli addetti all’impianto hanno attivato il sistema di sicurezza che rallenta l’inerzia delle vetture. Una delle due si è però bloccata temporaneamente ed è stata urtata dalla seconda che sopraggiungeva. La sicurezza del parco ha parlato di uno scontro “non violento” ma due donne e un bambino sono rimaste ferite nell’impatto e trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi. Hanno riportato contusioni lievi mentre una delle due donne ha subito una sospetta frattura al femore ed è rimasta sotto osservazione per diverse ore.

“Non ci sono feriti gravi, ci siamo attivati molto velocemente. Non c’è sequestro penale o altro. La documentazione è in regola”, ha assicurato il direttore della sicurezza della struttura, Cosimo Tasco, che ha predisposto un collaudo della giostra per un ulteriore controllo dopo quello dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Monopoli e Ostuni.

La foto in alto è d’archivio