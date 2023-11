Dal cinema alla cucina. Riccardo Scamarcio, noto attore e produttore cinematografico, ha aperto un ristorante insieme ai suoi due fratelli, Nico ed Ella. Si tratta del “Club64” ad Andria: situato al civico 83 di Via Bologna, questo ristorante nasce in quella che era la casa della loro nonna, oggi trasformata in un luogo di ristoro con annesso B&B che offre quattro camere per gli ospiti. Sebbene sia stato attivo già dallo scorso mese di marzo, il concept del Club64 ha recentemente subito una rivoluzione, con l’acquisizione del rinomato chef Franco Ricatti, noto per le sue stelle Michelin.

Il ristorante offre un’atmosfera minimalista con uno sguardo rivolto agli anni ’30 e la firma dell’architetto Stefania Miscetti è evidente nei dettagli. Questa nuova avventura rappresenta un passo verso l’eccellenza culinaria per Scamarcio e i suoi fratelli, che sembrano determinati a portare una ventata di freschezza nel mondo della ristorazione ad Andria. Il Club64 promette una combinazione unica di buon cibo e un ambiente accogliente, rendendo l’esperienza culinaria indimenticabile per i visitatori.