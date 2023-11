Scuole, strade e cimiteri chiusi. Violenti temporali si abbattono ancora sull’Italia con la tempesta Ciaran: per gli esperti tra i cicloni tropicali più intensi di sempre. Sono passati solo due giorni dall’esondazione del fiume Seveso a Milano e mentre si sta facendo la conta dei danni – da una prima stima di Confcommercio si tratterebbe di 11 milioni – nella città e in tutta la regione l’allerta rimane alta. Un sistema perturbato atlantico molto intenso colpirà la Lombardia tra oggi e domani e sarà in transito verso est.

L’allerta gialla, arancione e rossa si concentra sulle regioni del Nord e su quelle del Centro tirrenico. In Liguria è stata prolungata l’allerta per l’intensa mareggiata prevista per questa sera, causata dal forte vento e dalle piogge intense e persistenti. Annullati eventi e manifestazioni a Udine: il sindaco Alberto Felice de Toni ha disposto un’ordinanza, che durerà fino alla mezzanotte di domani. Nel documento è stata imposta la chiusura di parchi, giardini pubblici, impianti sportivi, musei, centri di aggregazione giovanile, luna park, mercati cittadini, biblioteche e cimiteri. Nel ponte dedicato alla festa dei morti, anche il camposanto di Monza rimarrà chiuso per l’allerta meteo e le celebrazioni rimarranno sospese. La Protezione civile della città sta monitorando costantemente il livello del Lambro, che al momento si trova in situazione di pre-allerta. L’ondata di piogge colpisce anche le strade. Chiuso in via precauzionale il valico alpino della Forcola, in provincia di Sondrio a causa di una bufera di neve. Questo provvedimento rimarrà in vigore fino a domani mattina.

In Veneto è stata dichiarata la fase operativa di allarme rossa per criticità idrogeologica fino alla mezzanotte di domani nei bacini localizzati a Belluno, Treviso e Verona. Stop anche ai treni regionali e a lunga percorrenza sulle tratte Portogruaro-Casarsa e Portogruaro-Trieste. Il presidente della regione Luca Zaia ha dichiarato: “I collegamenti ferroviari nel Veneto orientali sono assicurati tramite i regionali Portogruaro-Venezia. Anche Atvo (Azienda di Trasporto del Veneto Orientale) ha sospeso per oggi e per tutto domani, tutti i collegamenti bus verso il Friuli”. La perturbazione continuerà anche nella giornata di domani. Le scuole rimarranno chiuse a Venezia, partendo da Treviso e Belluno: le province più esposte. In Emilia-Romagna sono previsti temporali di forte intensità, fenomeni franosi diffusi sull’Appennino e rapidi innalzamenti nei corsi d’acqua con fenomeni di erosione.