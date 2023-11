La 18enne Amina Milo, italiana di origini kazake detenuta da luglio ad Astana, in Kazakistan, con l’accusa di traffico di droga, è libera. La ragazza aveva sempre respinto con forza ogni responsabilità. Amina Milo, poco dopo la liberazione, è comparsa in un video con l’avvocato Alibek Sekerov e la madre, mentre i tre sono in auto. “Sono libera, vi voglio bene. Ciao a tutta l’Italia”, le parole di Amina.