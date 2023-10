Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha mascherato il figlio di quattro anni da presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per la festa alla Casa Bianca in occasione di Halloween. Blinken era in compagnia della moglie Evan Ryan e dei figli (la figlia vestita con una bandiera Ucraina). Il presidente Joe Biden ha consegnato dei dolcetti ai bambini.