“Mi sono svegliato stamani e sono su tutti i giornali, il problema è che io dormivo… Ma che roba assurda è?!”. Inizia così la prima story su Instagram con la quale Fedez spiega di essere stato “ospite” di Fiorello ad Aspettando VivaRai2 ma a sua insaputa. Il motivo è semplice: come è solito fare Fiorello nelle sue gag, è scattata una finta telefonata a Fedez. Che, sempre su Instagram, commenta con la sua assistente: “Ma sembravo io”. E lei: “Ma era ovvio che non eri tu”. Quindi Fedez: “È un tipo che parla come me, è un tipo che parla come me raga”. Poi si rivolge di nuovo ai suoi follower: “Comunque cosa è successo, quel pirla di Fiorello che ho appena sentito, “pirla” in senso giocoso, siamo amici, ha fatto finta che io fossi al telefono ma non ero io, mi immagino già quelli che dicono ‘ah l’intelligenza artificiale, il mondo si distruggerà’, no, è un tipo che parlava come me ma non per imitarmi, parla come me normalmente“.

Amici giornalisti, non ero io. Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte? https://t.co/MrtqiXJDI3 — Fedez (@Fedez) October 27, 2023

E ancora: “In più, l’amministratore delegato di Rai mi ha detto Fiore, è andato in trasmissione o non so, lo hanno sentito, ha fatto finta di stare al gioco”. Poco dopo, sempre in una story, si vede Chiara Ferragni di spalle che finge di analizzare l’audio per confermare che no, non era Fedez. Ma cosa ha detto il finto Fedez durante la diretta di Fiorello? “Mi hanno proposto la direzione musicale di Sanremo e credo che accetterò”. E a cascarci non è stata solo la nonna del rapper, come scrive lui su Twitter, ma anche alcuni giornali.