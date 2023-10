” Oggi il governo ci ha dato la possibilità di riaprire all’utilizzo dell’impianto di Cesana e ci è stata chiesta la tempistica e le risorse necessarie”. Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, alla presentazione del dossier per utilizzare la pista di bob di Cesana alle Olimpiadi 2026. “Abbiamo mandato alle 7.58 il dossier che ha al suo interno lo studio fatto e che dimostra che il riutilizzo dell’impianto sia possibile con una spesa che è meno della metà ipotizzate per Cortina”. “La presentazione del dossier va nell’ottica di fare una proposta seria al governo, sarebbe un peccato che i soldi dei contribuenti italiani venissero utilizzati per finanziare opere all’estero” ha aggiunto Stefano Lo Russo, sindaco di Torino. “Abbiamo lavorato per fare in modo che Torino rientri nella partita e metta una pezza a un guaio commesso nel passato. Ce la si può fare in Italia”.