Patrick Zaki, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa (Nove) ha parlato del conflitto israelo-palestinese, sottolineando come “Tutti noi dobbiamo pensare alla pace e a come portare a casa gli ostaggi. Dobbiamo lavorare per la pace e per trovare una soluzione politica”.

