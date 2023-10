Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa (Nove), è stata l’occasione per presentare il suo recente libro “Nonostante il Pd” e per ripercorrere le tappe del suo percorso politico e della sua militanza decisamente poco ortodossa: “Il mio libro è anche un messaggio di gratitudine a tanti dirigenti del pd che ho conosciuto in questi 10 anni, che sono veramente delle anime morte. Sono stati sempre distanti da me, a volte avversari, ma gli devo della gratitudine: più si avvicinano a me, più mi fanno perdere voti, quindi è meglio che stiano lontani”.

