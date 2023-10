Botta e risposta serrato a Piazzapulita (La7) tra Moni Ovadia e Claudio Cerasa sul conflitto israelo-palestinese. Il direttore del Foglio accusa l’artista ebreo di non condannare Hamas quale gruppo terroristico, ma Ovadia rilancia la sua domanda al giornalista: “Lei usa la tipica retorica occidentalista. Se Israele ha diritto di difendersi, le chiedo: Israele ha anche diritto a occupare le terre palestinesi?“.

Cerasa non risponde.

Ovadia insiste: “Israele ha questo diritto?”.

Nuovo silenzio del direttore del Foglio e Ovadia continua: “Perché Israele non si ritira dalle terre palestinesi per dimostrare che è pronta a negoziare? No, Israele non ha mai voluto lo Stato palestinese, né la soluzione dei due popoli e dei due Stati. E Hamas è la conseguenza della politica di Israele. I palestinesi gazawi – spiega – vivono in uno stato di assedio feroce: l’energia, l’acqua, persino lo stato anagrafico dipendono da Israele. E allora quale ritiro da Gaza c’è stato? È una truffa. Il problema è dato dalla colonizzazione, dall’occupazione e dalla segregazione. Tutto il resto è re-to-ri-ca”.

Cerasa ribadisce la sua domanda, accusando Ovadia di non rispondere su Hamas.

E lo scrittore ribatte: “Cerasa, a me piacerebbe sentir dire da lei che l’Olp ha riconosciuto lo Stato d’Israele accettando un accordo sul 22% della Palestina storica e i governi israeliani non hanno dimostrato nessuna disponibilità. Anzi, hanno mandato 800mila coloni. Cosa c’entra questo con la difesa di Israele? Israele ha sempre voluto cancellare la stessa identità palestinese. Vada a vivere un paio di mesi come palestinese a Gaza o in Cisgiordania. E poi venga a raccontarmi qualcosa“.

Il direttore del Foglio ripete che Ovadia non sta rispondendo e si becca la reprimenda di Laura Boldrini: “Anche lei non ha risposto alla domanda di Ovadia”.

L’artista chiede scusa e risponde: “I popoli colonizzati e oppressi hanno diritto a difendersi. E tutti i popoli sotto il giogo coloniale usano il terrorismo. Gli israeliani, quando combattevano gli inglesi, facevano attentati terroristici. Le parlo degli Irgun Tzvai Leumi – aggiunge – organizzazione deliberatamente terroristica che addirittura nascondeva le armi nelle scuole e negli asili. Io sono contro la violenza terroristica ma quando tu non hai nessuna alternativa possibile e ti soffocano ogni minuto…”

“Non c’è nessun ma”, interrompe Cerasa.