“C’è una cosa che riguarda noi giornalisti e che abbiamo detto in pochissimi: Giambruno non doveva andare in televisione e non doveva occuparsi di questioni relative alla politica. Doveva stare dietro le quinte. In tutte le democrazie normali, quando si ha un marito o una moglie che diventa premier o è leader di un partito, ci si occupa d’altro. La democrazia vive anche di questioni di opportunità“. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) da Peter Gomez, condirettore del Fatto Quotidiano, sul caso dell’ormai ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Gomez cita a titolo d’esempio Gianna Fregonara, caporedattrice del Corriere della Sera e moglie di Enrico Letta: “Quando il marito diventò presidente del Consiglio, lei smise di scrivere. E posso fare un elenco relativo a persone, quasi tutte donne, che all’estero sono scomparse dalla tv per le ragioni citate”.

E sottolinea: ” Essere una famiglia significa che, quando avviene un accadimento importante che riguarda uno dei coniugi, ci si riunisce e si prende una decisione per il bene della famiglia stessa. Questo vuol dire famiglia, al di là del sesso di coloro che la compongono”.

Il direttore de ilfattoquotidiano.it menziona infine Nunzia De Girolamo: “C’è una brava collega che conduce una trasmissione su Rai Tre dove intervista personaggi politici. Ha però una caratteristica: è ex ministra del centrodestra, è stata iscritta in Forza Italia ma soprattutto è la moglie del numero due del Pd, Francesco Boccia. Ma allora – chiosa – come possiamo lamentarci della nostra credibilità di giornalisti? Non ne faccio una questione personale o di bravura, ma di principio: dobbiamo tornare ai fondamentali della nostra professione“.