Sul tavolo del Cdm di lunedì arriva la norma che mette le mani nelle case di milioni di italiani. Un articolo, il numero 19, alza di un quarto la cedolare secca per chi affitta la propria abitazione – a partire dalla seconda – portando l’aliquota dall’attuale 21% al 26. Di fatto, se sarà confermata, un significativo aumento della tassazione per chi ha messo a reddito un pezzo del patrimonio immobiliare equiparandolo, di fatto, a un albergo. Critiche piovono dalle associazioni extra-albeghiere, quelle alberghiere che caldeggiamo la misura da tempo invece esultano.

Federalberghi, del resto, vanta ottimi rapporti con due delle tre forze di governo. Tanto che, come rivela il Fatto Quotidiano, c’è un solo partito che l’associazione che rappresenta 27mila alberghi su 33mila ha deciso di finanziare direttamente, ed è Fratelli d’Italia, oggi al timone del governo: nel 2019 l’associazione capitolina ha versato nelle casse del partito della Meloni 4mila euro, una cifra modesta che fa ben capire però da che parte penda, posto che nessun altro partito ha ricevuto analoghi “contributi liberali”. Il suo attuale presidente, Bernabò Bocca, era del resto onorevole di Forza Italia nella XVII Legislatura. Insomma, le ragioni degli albergatori dalle parti di Chigi sono ben rappresentate

Il testo deve essere sfuggito invece alla Lega, partito che si era dimostrato refrattario a precedenti tentativi. Vero è che il titolo e la collocazione (“misure di contrasto all’evasione”) non rendevano agevole capire subito dove andasse a parare, e cioè sul doppio fronte delle entrate fiscali di una manovra senza soldi e dell’aggiramento dei veti come quello di Salvini, cui bastò un tweet per stoppare la riforma degli affitti brevi. Eccolo: “Articolo 19: Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili”.

Con quali effetti sui saldi di finanza pubblica (e per le famiglie) non è dato sapere. Se è certo che la misura aumenta di quasi un quarto il peso fiscale che graverà su milioni di italiani sulle cifre non c’è chiarezza. Da giorni ne circolano diverse al Ministero dell’Economia come a quello del Turismo, e pure – a quanto scrive Repubblica – tra un gruppo ristretto di deputati e senatori del centrodestra che ha letto la bozza (ormai definitiva) della manovra, attesa nei prossimi giorni in Parlamento.

Secondo l’anticipazione del quotidiano (di ieri) non mancano malumori per la scelta non condivisa prima con i capigruppo di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. L’aumento della tassazione farà discutere, oltre a generare fibrillazioni dentro la maggioranza, considerando che il leader del Carroccio Matteo Salvini aveva congelato (senza comunicarlo prima agli alleati) il testo di riforma sulle locazioni brevi al quale aveva lavorato la ministra Daniela Santanché, insieme ai parlamentari di Fratelli d’Italia. Il cuore del provvedimento era il vincolo di due giorni per l’affitto breve per beneficiare della cedolare. “Non possiamo limitare la libertà dei cittadini“, aveva tuonato.

Dunque lo scontro potrebbe riproporsi lunedì, e non solo a Chigi. E’ di ieri la notizia che Forza Italia a Firenze ha deciso di impugnare al Tar la delibera del Comune ribattezzata “anti- Airbnb” votata due settimane fa dal Pd che vieta a chi domani (la norma non è retroattiva) volesse utilizzare il proprio alloggio come affitto turistico in centro, mentre azzera l’Imu seconda casa ai proprietari che convertono l’uso di residenza temporanea ad affitto lungo. La misura, ora in fase di consultazione, ha spaccato la maggioranza con Italia Viva che ha votato contro con le destre, ma ha mobilitato anche Forza Italia che sta organizzando una sorta di class action per congelarla per via amministrativa. “È surreale che sia un ente pubblico a decidere per quanti giorni uno possa mettere in affitto un bene di sua proprietà”, tuona il capogruppo e coordinatore di Forza Italia in consiglio regionale Marco Stella. Che accusa Nardella di “deriva sovietica” contro le locazioni brevi che sono “uno degli ultimi ammortizzatori sociali rimasti”.