“Mandiamo il nostro appoggio mediante la preghiera per essere vicini al nostro popolo. Questa è la posizione di tutta la nostra Chiesa, non parliamo di politica ma di servizio per i fedeli. La guerra non è mai buona, da qualsiasi parte, in qualsiasi Paese, per qualsiasi persona, nessun figlio di Dio può dire che è una cosa buona, perché porta la morte e non la vita e noi siamo figli della luce. Speriamo nella pace, nella pace duratura, questo è il nostro intento”. Così Chihade Abboud, procuratore presso la Santa Sede del Patriarca di Antiochia, Gerusalemme e Tutto l’Oriente Youssef Absi, sul conflitto Israelo Palestinese.