Sul lato palestinese del valico di Rafah, al confine con l’Egitto, si prepara l’area per l’ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza, in attesa dell’apertura della frontiera. “Abbiamo urgentemente bisogno di accesso per portare forniture salvavita – ha scritto su Twitter X il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus – Speriamo che il valico di Rafah venga aperto oggi. I nostri camion sono carichi e pronti. Ulteriori ritardi si tradurranno in più sofferenze e più morti”.