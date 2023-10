Tra le chicche di “Aspettando Viva Rai2” in diretta Instagram, le “prove tecniche di risveglio” in vista della nuova stagione di ‘Viva Rai2‘, al via il 6 novembre dal Foro Italico di Roma, una clip irresistibile di Colapesce Dimartino. I due cantautori infatti hanno rifatto a loro modo “La voglia, la pazzia”, celebre brano del 1976 di Ornella Vanoni con Vinícius de Moraes e Toquinho. “Buongiorno a chi si sveglia presto e a chi non dorme mai, ai ragionieri, ai fannulloni buongiorno pure a voi – cantano Colapesce Dimartino – e a tutti quelli che si sucano Fiorello e se lo accollano come fosse un fratello e allora W W W Viva Rai2! E alle signore che si partono da Brucoli e allora W l’asinello e pure il bue W pure la P2”. Poi un attimo di incertezza sull’ultimo verso e si riprende: “C’è chi resta sulle su ee chi invece porta l’allegria e a questo punto un buongiorno all’incertezza ai problemi all’amarezza sento Halloween entrare in me”.

Colapesce Dimartino intanto sono tornati a sorpresa con il nuovo brano “La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo“. Una canzone manifesto, un inno alla libertà artistica, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo. Una traccia fuori dalle logiche di mercato che anticipa il prossimo album di studio, in uscita il 3 novembre, dal titolo “Lux Eterna Beach”. Intanto parte il 23 novembre dall’Estragon di Bologna il Club Tour 2023 che li vedrà esibirsi nei principali club italiani.