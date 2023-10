Un gruppo di studenti appartenenti al movimento contro il caro-affitti “Tende in piazza” ha montato alcune tende davanti a Palazzo Montecitorio per richiamare l’attenzione del governo sul problema del diritto allo studio e sui costi che i ragazzi devono sostenere. All’azione hanno partecipato studenti dell’Unione degli Universitari e della Rete degli studenti medi. È stata organizzata nella settimana di mobilitazione nazionale sul tema del caro-affitti. “Studiare non è più un diritto ma un privilegio – ha detto Camilla Piredda, coordinatrice nazionale Unione degli Universitari . per uno studente fuori sede un anno di Università può costare 12mila euro”.