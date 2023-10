Bruxelles piomba di nuovo nell’incubo del terrorismo del fondamentalismo islamico. Immagini e parole che sembravano consegnate alla storia si riprendono le prime pagine e le edizioni straordinarie: nel centro della capitale belga un uomo ha aperto il fuoco con un kalashnikov dopo essere sceso da uno scooter e ha ucciso almeno due persone, due tifosi svedesi che stavano andando allo stadio per assistere alla partita tra la loro Nazionale e il Belgio. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui un tassista che è stato già considerato fuori pericolo. L’autore dell’attentato si è dato alla fuga con lo stesso scooter. Durante gli spari, raccontano i testimoni, ha urlato “Allah Akbar“. E’ in corso una caccia all’uomo: la polizia è mobilitata in tutta la città, ha detto il sindaco della città Philippe Close, mentre il premier Alexander De Croo ha chiesto ai cittadini “di essere vigili“. La partita è stata interrotta durante l’intervallo. I tifosi delle due nazionali sono stati invitati a non uscire e a restare all’interno dello stadio: sugli spalti ci sono circa 35mila persone.

Chi è l’attentatore – Il presunto attentatore è un tunisino di 45 anni: il portavoce della Procura federale belga ha detto alla tv nazionale che il sospetto è stato identificato come Abdesalem L., nato nel 1978. Secondo il quotidiano La Libre il tunisino è richiedente asilo dal 2019. Quest’ultima notizia non è stata confermata ufficialmente dalle autorità. Secondo il sito della testata belga Sudinfo.be, che cita fonti qualificate anonime, l’attentatore era conosciuto ai servizi di intelligence federali per la sua radicalizzazione islamica. Anche questa informazione resta comunque “da confermare” ufficialmente. L’uomo sarebbe domiciliato a Schaerbeek, quartiere della capitale tra i più densamente popolati dalla comunità turca e da quella nordafricana.

Er is een opeising geweest op sociale media. Die boodschap was opgenomen door een persoon die zich identificeert als aanslagpleger. Hij zegt zich te inspireren op de Islamitische Staat. — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) October 16, 2023

Sui social inneggia all’Isis – Diversi video pubblicati sui social dal sospetto fanno riferimento allo Stato islamico e al Califfato. In un video-selfie in cui è vestito allo stesso modo in cui è entrato in azione – giacca arancione fluorescente e casco bianco – ha detto: “Mi sono vendicato per i musulmani. Si vive per la religione e si muore per la religione”. Subito dopo ha annunciato che si stava dirigendo verso lo stadio Re Baldovino (l’ex Heysel) dove si stava giocando Belgio-Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei. Fuori dall’impianto le misure di sicurezza sono state rafforzate. La partita è stata sospesa e lo stadio è in fase di evacuazione: all’interno ci sono circa 35mila spettatori, che hanno intonato il coro “Tutti insieme, tutti insieme”. “Attualmente si stanno adottando le misure necessarie per localizzare l’autore del reato e garantire la sicurezza all’interno e nei dintorni dello Stadio Re Baldovino. Porgiamo le nostre sincere condoglianze alle vittime e ai loro cari”, ha detto la ministra dell’Interno belga, Annelies Verlinden. Il governo belga ha innalzato il livello di allerta a 4, il suo massimo, sinonimo di minaccia terroristica “grave e imminente”. La Francia ha rafforzato i controlli di frontiera. Le autorità federali belghe hanno ordinato la chiusura di diverse stazioni della metropolitana.

Le piste sul movente – La sparatoria è avvenuta intorno alle 19,15 nel centro di Bruxelles, vicino a Place Sainctelette, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne. Il fatto che le vittime – che secondo una prima ricostruzione erano appena scese da un taxi – siano svedesi rimanda la mente al fatto che in Svezia va avanti da molti mesi un dibattito sul “diritto” di bruciare il Corano (in particolare davanti alle moschee o alle ambasciate straniere a Stoccolma), polemica che ha provocato più volte disordini di piazza e che è arrivata a coinvolgere i più alti organismi della giustizia del Paese scandinavo. Gli unici riferimenti espliciti fatti dall’attentatore sono stati alla guerra in Medio Oriente (“Ieri l’America con aerei e missili, oggi la Gran Bretagna con tutte le sue forze a sostegno degli ebrei”, si legge in uno dei suoi post) e all’omicidio di un bambino musulmano di 6 anni in Illinois da parte di un americano di 71 anni, incriminato con l’accusa di odio razziale: “Stiamo parlando di una morte violenta, ma se fosse stato un bambino cristiano, avremmo parlato di terrorismo…”. Dopo la pubblicazione dei filmati, Facebook ha eliminato il profilo su cui erano stati pubblicati i video dell’attentatore. Il centro di crisi nazionale ha fatto sapere che “sono state adottate urgentemente misure di sicurezza per proteggere al meglio i tifosi svedesi da possibili nuovi attacchi”.

Le reazioni – Messaggi di cordoglio e solidarietà sono arrivati da tutti i vertici delle istituzioni europee. “Il cuore dell’Europa è stato colpito dalla violenza – ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ex premier del Belgio – Il mio cuore va alle famiglie delle vittime dell’attacco omicida nel centro di Bruxelles. Il mio sostegno va alle autorità e ai servizi di sicurezza belgi che stanno monitorando la situazione”. “Siamo uniti contro il terrorismo” ha aggiunto la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni – dice una nota di Palazzo Chigi – segue con preoccupazione le notizie sull’attentato compiuto a Bruxelles, nel cuore dell’Europa. L’Italia condanna con decisione ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo, ed esprime il più profondo cordoglio per le vittime e per le loro famiglie.